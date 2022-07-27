Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü! Şehit annesinden yürek yakan sözler
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevdeyken açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki baba evine ve kent merkezindeki annesinin evine ulaştı. Kırıkkale Valiliği'nden yayımlanan taziye mesajında, "Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi.
Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şehit olduğu haberini polis lojmanlarının merdiveninde alan anne Arzu Otal gözyaşlarına boğuldu.
Anne Otal, kendisini eve çıkartmak isteyen görevlilere "Evde küçük çocuğum var onun yanında ağlamak istemiyorum" diyerek evine çıkmak istemedi.
Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.
KIRIKKALE VALİLİĞİ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Kırıkkale Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kırıkkale/Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert OTAL, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür.
Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?
- YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
- YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2022: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
- YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?
- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Yaş şartı aranmıyor! 25 yıl evli kalan hiç çalışmamış kadınlara emeklilik fırsatı artı 4.688 TL maaş! Başvuru yapan Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle...
- Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?