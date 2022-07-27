Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü! Şehit annesinden yürek yakan sözler

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi.