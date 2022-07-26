Korkunç olay: “Hatay’da 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü”

"BU İNSANLIK DIŞI VAHŞETİ YAPANLARI BİR KEZ DAHA LANETLE VE ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sosyal medya hesabından, bu vahşeti yapanların asla cezasız kalmayacağını belirterek, "Bu görüntüleri gördükten sonra devletimizin bütün kurumları ile acilen görüşüp gerekli bütün çalışmaları başlattık. Şahsım adına bu insanlık dışı vahşeti yapanları bir kez daha lanetle ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.