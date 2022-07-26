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Korkunç olay: “Hatay’da 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü”

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Korkunç olay: “Hatay’da 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü”

Hatay’da korkunç olay... 5 yavru köpeğin zehirlendiği, başının taşla ezilip öldürüldüğü ve ardından da yakıldığı öne sürüldü. Köpek yavrularının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

YAKILARAK DARBEDİLEREK TELEF EDİLDİLER!

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yakılarak ve darbedilerek telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Alabeyli Mahallesi'ndeki olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BU İNSANLIK DIŞI VAHŞETİ YAPANLARI BİR KEZ DAHA LANETLE VE ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sosyal medya hesabından, bu vahşeti yapanların asla cezasız kalmayacağını belirterek, "Bu görüntüleri gördükten sonra devletimizin bütün kurumları ile acilen görüşüp gerekli bütün çalışmaları başlattık. Şahsım adına bu insanlık dışı vahşeti yapanları bir kez daha lanetle ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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