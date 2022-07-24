Balıkesir’deki tekne kazası sonucu kaybolan ikinci kişinin de cesedi bulundu

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da Akçay açıklarında bir fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için aralıksız olarak devam eden arama faaliyetleri sonucunda Ayvalık Maden Adası'nın batısında deniz yüzeyinde bir cansız beden olduğu ihbarının alındığı belirtildi.