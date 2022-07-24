Balıkesir'deki tekne kazası sonucu kaybolan ikinci kişinin de cesedi bulundu
Balıkesir Edremit açıklarında motor arızası sebebiyle sürüklenen, peşinde de batan teknede kaybolan ikinci şahıs Sinan Yeniçeri'nin de cesedi Ayvalık ilçesi açıklarında bulundu.
Sahil Güvenlik botları, sahil güvenlik uçağı, dalış timleri, sahil güvenlik helikopteri, kara araçları ve 98 personelle dem edilen arama çalışmalarında Altınkum sahilinden 19 Temmuz tarihinde denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın peşinden 43 yaşındaki Sinan Yeniçeri'nin cansız bedenine de Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ulaşıldı.
Yeniçeri'nin cesedi su akıntıları ve rüzgarıyla olay yerinden 41 kilometre uzakta deniz üzerinde sürüklenirken bulundu.
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da Akçay açıklarında bir fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için aralıksız olarak devam eden arama faaliyetleri sonucunda Ayvalık Maden Adası'nın batısında deniz yüzeyinde bir cansız beden olduğu ihbarının alındığı belirtildi.
Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi, 5 personel sevk edildiği bildirilen Balıkesir Valiliği açıklamasında, "Şahsın kayıp olan Sinan Yeniçeri'nin olduğu yakınları tarafından teşhis edilmiştir. Ayrıca devamında batan tekneye de ulaşılarak denizden çıkarılmıştır. Söz konusu kaza sonucu kaybolan iki kişinin de bulunması üzerine 19 Temmuz saat 23.19'da Edremit Körfezi'nde başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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