Bursa’da sünnet düğününde kabus: Yemekten 100 davetli zehirlendi

Hastanelere başvuran davetlilerin düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiği iddia edildi.

Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, salondaki ürünlerden numune alıp test yapılması için laboratuara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.