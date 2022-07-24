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Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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Bursa’da hayvan çiftliğinde yangın çıktı, 60 hayvan telef oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında 60 hayvan telef oldu. Yangın anı bir vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı. Çiftlikte büyük maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kozdere köyünde meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenişehir itfaiyesi ile bölge itfaiyelerinden gelen takviye ile yangın söndürüldü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sonrasında 60 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken çiftlikte büyük maddi hasar oluştuğu belirtildi.

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