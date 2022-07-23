Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı





VALİ AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Temmuz 2022 tarihinde bir fiber tekneyle Akçay 2. Köprü mevkiinden denize açılan, ancak daha sonra teknenin motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başlayarak batması neticesinde denizde kaybolan iki vatandaşımızdan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeni, denizden ve havadan aralıksız olarak yapılan arama çalışmaları sonucunda. Bugün saat 09.00'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında bulunmuştur" ifadelerini kullandı.



Arama kurtarma çalışmaları, Sinan Yeniçeri için Balıkesir ve İstanbul AFAD görevlileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibinin katılımıyla sürüyor.