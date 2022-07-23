Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne alabora olarak batmış, kayıp iki kişiyi arama çalışmaları başlatılmıştı. Gelen son dakika haberine göre, 2 kişiden 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. 5 gündür bulunamayan Sinan Yeniçeri'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, 19 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay (25) ile birlikte 'Never Say' isimli motorlu 4 metrelik fiber teknesiyle Akçay Mahallesi 2'nci Köprü mevkiinde denize açıldı. Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden kıyıya doğru yüzen Doğukan Onay, bölgedeki bir teknede bulunanlar tarafından alınarak kıyıya getirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı.
Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara AFAD dalgıçlarının yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katıldı. Bölgeye ayrıca İzmir'den de takviye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. İstanbul AFAD bünyesinden dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra, sonar cihazı da bölgeye gönderildi. Sonar cihazıyla deniz dibi, Balıkesir AFAD il ekibi tarafından da dron ile havadan tarandı.
KAYBOLDUĞU NOKTAYA 40 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU
Dün, havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar yeniden başladı. Çanakkale ilçesi Ayvacık ilçesindeki aramalarda Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Işıktaş'ın cesedinin bulunduğu yer ile olayın yaşandığı nokta arasındaki mesafenin yaklaşık 40 kilometre olduğu belirtildi.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Temmuz 2022 tarihinde bir fiber tekneyle Akçay 2. Köprü mevkiinden denize açılan, ancak daha sonra teknenin motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başlayarak batması neticesinde denizde kaybolan iki vatandaşımızdan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeni, denizden ve havadan aralıksız olarak yapılan arama çalışmaları sonucunda. Bugün saat 09.00'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
Arama kurtarma çalışmaları, Sinan Yeniçeri için Balıkesir ve İstanbul AFAD görevlileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibinin katılımıyla sürüyor.
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