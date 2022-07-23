İstanbul’da şoke eden olay! İETT şoförünü şikayet etti başına gelmeyen kalmadı

"KOLUMDAN TUTUP ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaşadığı olay anlatan Emir Aygün, "Şehnaz Caddesi otobüs durağında yaklaşık yarım saat bekledim. Otobüs durağa geldiğinde şoförle göz göze geldik. El kol işareti yaptım ama beni almadı. Bir sonraki durağa kadar otobüsün peşinden gittim. Otobüse bindim, 'Durakta beni gördünüz, neden almadınız?' diye sordum. Görmediğini söyledi. 'El kol işareti yaptım, göz göze geldik, nasıl görmedin?' dedim. 'Ben istediğimi alırım' dedi. Koltuğundan kalkıp kolumdan tutarak beni aşağıya indirmeye çalıştı. Bana vuracakmış gibi üzerime yürüdü. Otobüsteki yolcular da şoföre tepki gösterdi. Ben kartımı bastım, oturdum. O sırada Beyaz Masa'yı aradım. Otobüsün kodunu vererek şikayetçi oldum. Şoför de bunu duymuş. Beşiktaş istikametine giderken durakta indim. Otobüsün önünü farklı bir araç kesti. Ya plaka sahipleri ya da şoförün tanıdıklarıydı. Benim peşimden şoför de otobüsten indi. Beni kolumdan tuttu. Aracın içinden 4-5 kişi indi. 'Kime şikayet ettin?' diye sorup beni araca bindirmeye çalıştılar. 'Bizle geleceksin, karakola gideceğiz' dediler. Onlar bana müdahale edince ben de kamerayı açtım. Video çektiğimi görünce bana küfürler, hakaretler ederek koluma vurdular. Telefonu elimden almak istediler. Kesinlikle şikayetçi olacağım. Bu yaşadığım olumsuzluk yüzünden diğer otobüs şoförlerinin kötülenmemesi için şikayetçi olacağım" dedi.