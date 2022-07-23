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Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme trafik kazası! 2 hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme trafik kazası! 2 hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı

Çekmeköy Şile otoyolunda 2 hafriyat kamyonu ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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