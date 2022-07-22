Sakarya’da genç kızı hem taciz etti hem de öldüresiye dövdü! Zanlının sabıkası kabarık çıktı

Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Altındal, eline aldığı silahla caddede bulunanları tehdit ettiği öne sürüldü. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi