Sakarya'da genç kızı hem taciz etti hem de öldüresiye dövdü! Zanlının sabıkası kabarık çıktı
Sakarya'da taciz ettiği kızın şikayetçi olduğunu duyduktan sonra sığındığı dükkanda öldüresiye döven zanlının, kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının olduğu gün yüzüne çıktı. Evli ve 4 çocuk sahibi zanlının işsiz olduğu da ortaya çıktı.
SÖZLÜ TACİZLE BAŞLADI
İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö, eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı.
ARABASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.
GENÇ KIZI EZMEYE KALKIŞTI
Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Altındal, otomobiliyle Ş.Ö'yü ezmeye çalıştı.
Ş.Ö. bir dükkana sığındı.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Büfeye giren Altındal, Ş.Ö'ye saldırarak tekme tokat dövdü.
GENÇ KIZIN TELEFONUNU KIRDI
Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö, depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.
Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı.
Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Altındal, eline aldığı silahla caddede bulunanları tehdit ettiği öne sürüldü. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi
NE YAPTIĞINI BİLMEDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ
Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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