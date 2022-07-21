21 Temmuz 2022, Perşembe
Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü
İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürüdüğü sırada sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye darp edildi. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kızın darbedildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 08:45
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