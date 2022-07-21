Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI

Bunun üzerine Ş.Ö., koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek T.A.'nın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı.