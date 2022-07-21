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Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürüdüğü sırada sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye darp edildi. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kızın darbedildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.07.2022 08:45
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Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

Sakarya'da yaşanan olay, 18 Temmuz'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı.

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Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

Korkuyla kendisini taciz eden T.A.'ya sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen T.A., otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

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Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI

Bunun üzerine Ş.Ö., koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek T.A.'nın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı.

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Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

Genç kızın saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda kimse müdahale etmedi.

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Sakarya’da dehşet! Genç kız sokak ortasında tacize uğrayıp öldüresiye dövüldü

Öldüresiye dövülen Ş.Ö, caddede ise, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti.