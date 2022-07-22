Sakarya Karasu'da tacizci dehşeti! Sosyal medyada 'erkek adam nasıl olur?' diye ahlak dersi vermiş

Tatil için gittiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan genç kız, otomobiliyle yanına yaklaşan kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak aracın fotoğrafını çekti. Bunun üzerinde çılgına dönen şahıs genç kızı ezmeye çalıştı, tekel bayisine sığınan genç kız öldüresiye dövüldü. Tutuklanan caninin daha önce sosyal medya adresinden 'erkek adam nasıl olur?' diye ahlak dersi verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 06:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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