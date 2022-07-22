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Sakarya Karasu'da tacizci dehşeti! Sosyal medyada 'erkek adam nasıl olur?' diye ahlak dersi vermiş

Tatil için gittiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan genç kız, otomobiliyle yanına yaklaşan kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak aracın fotoğrafını çekti. Bunun üzerinde çılgına dönen şahıs genç kızı ezmeye çalıştı, tekel bayisine sığınan genç kız öldüresiye dövüldü. Tutuklanan caninin daha önce sosyal medya adresinden 'erkek adam nasıl olur?' diye ahlak dersi verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 06:48
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Sakarya Karasu’da tacizci dehşeti! Sosyal medyada ’erkek adam nasıl olur?’ diye ahlak dersi vermiş

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Şevval Öztürk (21), ailesiyle birlikte tatil için gittiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde yürüyüş yaptığı sırada, alkollü olduğu belirtilen Talip Altındağ'ın sözlü tacizine uğradı. Genç kız bunun üzerine cep telefonuyla aracın plakasını çekip "Seni şikâyet edeceğim" dedi. Bunun üzerine Altındağ 100 metre ileriden geri dönüp otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

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Sakarya Karasu’da tacizci dehşeti! Sosyal medyada ’erkek adam nasıl olur?’ diye ahlak dersi vermiş

Genç kız bunun üzerine hemen yakındaki bir büfeye sığındı. Ancak Altındağ da aracından inip büfeye girdi. Altındağ, Öztürk'ü burada tekme ve yumruklarla öldüresiye darp edip yerlerde sürükledi. Ardından da genç kızın cep telefonunu parçaladı. O sırada bir anlık boşluk bulan genç kız büfeden kaçtı.

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Sakarya Karasu’da tacizci dehşeti! Sosyal medyada ’erkek adam nasıl olur?’ diye ahlak dersi vermiş

Altındağ ise çevredekilere silah çekip tehdit ettikten sonra kaçtı. Öztürk'ün şikâyetinin ardından Altındağ polis tarafından yakalandı. Altındağ, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç kız yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Sakarya Karasu’da tacizci dehşeti! Sosyal medyada ’erkek adam nasıl olur?’ diye ahlak dersi vermiş

Benimle gel beraber gidelim" diyerek, otomobilinin kapısı açtı. Telefonumla aracın plakasını çekip, "Polisi arıyorum" dedim. Önce uzaklaştı, sonra geri dönüp aracı üzerime sürdü.

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Sakarya Karasu’da tacizci dehşeti! Sosyal medyada ’erkek adam nasıl olur?’ diye ahlak dersi vermiş

Büfeye sığınıp polisi aramalarını istedim. Peşimden gelip, "Bu telefonla mı polisi arayacaktın" diyerek, elimden cep telefonumu alıp defalarca kafama vurdu. Beni bırakması için yalvardım. Öleceğimi sandım ve salavat getirdim.