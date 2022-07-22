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Hatay'da deprem! AFAD son dakika açıkladı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Hatay’da deprem! AFAD son dakika açıkladı...

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 23:38'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen SON DAKİKA bilgilendirmesine göre; Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 23:38'de 3,6 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.

Deprem çevre illerde de hissedildi. Diğer yandan AFAD, bölgede paniğe neden olan depremin ayrıntılarını duyurdu.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Hassa (Hatay)

Tarih-Saat : 22.07.2022, 23:38:01 TSİ

Enlem : 36.6816 N

Boylam : 36.6003 E

Derinlik : 5.54 km

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