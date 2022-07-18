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Son dakika: Kastamonu’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Son dakika: Kastamonu’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Son dakika haberine göre Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi neticesinde ölü sayısı 2’ye çıktı.

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