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TEM'de feci kaza: Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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TEM’de feci kaza: Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Avcılar TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Bekir Can B. idaresindeki 34 DRD 272 plakalı motosiklet, Avcılar Tahtakale mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen 41 AHP 197 otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.






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