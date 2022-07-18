Iğdır’da yılan paniği! İş yerine girdi korku dolu anlar yaşattı
Türkiye’de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen engerek yılanı, bu kez Iğdır’da bir iş yerinde ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanı uzun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.
Türkiye'de de sıkça görülen 'engerek' yılanları havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Iğdır'da da engerek yılanı görüldü. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine yılan girdiğini fark eden iş yeri sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.
DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve "engerek" olduğu tespit edilen yılan, doğaya bırakıldı. Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını ve vatandaşların müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğini vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?
- YKS TYT 220, 230, 240, 250 puanla nereye girebilirim? 2022 YKS puanıyla hangi üniversiteye girebilirim?
- YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?
- YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- YKS birincisi kim oldu? 2022 YKS TYT AYT birincisi hangi illerde çıktı? YKS Türkiye birincisi netleri nedir?
- Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?
- Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?
- Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
- Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta?