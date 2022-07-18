Iğdır’da yılan paniği! İş yerine girdi korku dolu anlar yaşattı

İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve "engerek" olduğu tespit edilen yılan, doğaya bırakıldı. Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını ve vatandaşların müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğini vurguladı.