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Iğdır’da yılan paniği! İş yerine girdi korku dolu anlar yaşattı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Iğdır’da yılan paniği! İş yerine girdi korku dolu anlar yaşattı

Türkiye’de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen engerek yılanı, bu kez Iğdır’da bir iş yerinde ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanı uzun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

Türkiye'de de sıkça görülen 'engerek' yılanları havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Iğdır'da da engerek yılanı görüldü. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine yılan girdiğini fark eden iş yeri sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve "engerek" olduğu tespit edilen yılan, doğaya bırakıldı. Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını ve vatandaşların müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

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