Adana’da dehşete düşüren olay! "Yan baktın" kavgası ölümle bitti

Bir süre oturduktan sonra sokaktan geçen Tahir G., Ali Cem Ş.'ye "Niye yan baktın" diyerek laf attı. İki grup arasında bundan dolayı kavga çıktı. Tahir G.'nin arkadaşı Nurettin K., kavga çıktığını duyunca av tüfeği ile olay yerine geldi ve tüfeğin dipçiğiyle Abdülkadir Y.'nin kafasına vurdu. Daha sonra aralarında boğuşma esnasında elindeki tüfek yere düştü.