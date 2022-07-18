Adana’da dehşete düşüren olay! "Yan baktın" kavgası ölümle bitti
Adana’da "niye yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü. Polis ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı tutukladı. Alkol içtikleri öğrenilen bir grup genç o sırada sokaktan geçen 2 kişiye laf attı. İki grup arasında bu yüzden çıkan kavga ölümle bitti.
Adana'da yaşanan olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 12 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Mustafa Y., yanındaki Abdülkadir Y., Rıdvan A., Emir A., Ramazan Y. ve A.Y. mahallede top sahası denen yere gidip, alkol almaya başladı.
Bir süre oturduktan sonra sokaktan geçen Tahir G., Ali Cem Ş.'ye "Niye yan baktın" diyerek laf attı. İki grup arasında bundan dolayı kavga çıktı. Tahir G.'nin arkadaşı Nurettin K., kavga çıktığını duyunca av tüfeği ile olay yerine geldi ve tüfeğin dipçiğiyle Abdülkadir Y.'nin kafasına vurdu. Daha sonra aralarında boğuşma esnasında elindeki tüfek yere düştü.
Yerdeki tüfeği alan Muhammet Mustafa Y. tetiğe basıp Nurettin K.'yi karnından vurdu. Bunun üzerine şüpheli ve kavgaya karışanlar kaçtı.
Yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında zanlılar Muhammet Mustafa Y. ile Abdülkadir Y. yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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