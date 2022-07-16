Ankara’da korkunç olay! Genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Ankara'da doğum günü kutlamasından dönen 2 arkadaşa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada otomobil çarptı. Kazada 17 yaşındaki Elif Şahin hayatını kaybederken, Sude Nur Köse’nin hastanede tedavisi sürüyor. Yaşanan feci kaza anları araç kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde geçen gün arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönen Sude Nur Köse ile Elif Şahin, eve dönmek için Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'nda yolun karşısındaki otobüse koştu.
Bu sırada C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobil Köse ve Şahin'e çarptı.
Yaralanan Elif Şahin ve Sude Nur Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Elif Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Köse'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Bu arada kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Arkadaki aracın kamerasına yansıyan görüntüde C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyen Şahin ve Köse'ye çarptığı görüldü.
Sürücü C.K.'nın kazanın ardından durup araçtan inmesi de görüntüde yer aldı.
Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan sürücü C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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