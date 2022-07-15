Ailesi 15 Temmuz’da şehit düşen Komiser Yardımcısı Seher Yaşar’ın hayalini gerçekleştirdi

Yaşar yaptığı açıklamada, "Bana polis olmadan önce, 'Anne göreve başladıktan sonra kimsesiz çocukları ziyaret edeceğim, ne istiyorlarsa alacağım demişti' ama ömrü yetmedi. Kızımın ajandasında yardım yapacağı çocukların ve ailelerin isimleri ve adresleri vardı. Sırayla onlara yardımlarda bulunacakmış. Biz bu ajandadaki notları okuyunca gözyaşlarımıza hakim olamadık. FETÖ, kızımın hem hayatını hem de hayallerini çaldı. Ajandada yazan aileler ile çocuklara tek tek ulaşarak o yardımları ve hediyeleri onun adına ulaştırdık. Çok şükür o ajandayı okuyup, kızımın hayalini biz gerçekleştirdik. Ne mutlu ki melek gibi bir kızım olduğu için, ne mutlu ki şehit annesi olduğum için" diye konuştu.