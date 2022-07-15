Ailesi 15 Temmuz'da şehit düşen Komiser Yardımcısı Seher Yaşar'ın hayalini gerçekleştirdi
FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Seher Yaşar'ın ajandasındaki notları ortaya çıktı. Şehit Seher Yaşar'ın ailesi, kızlarının yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.
15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Seher Yaşar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ajandasında, yardım etmek için listelediği kimsesiz ve yoksul çocukların isimleri çıktı. Ajandadaki notları okuyan Seher'in ailesi, kızlarının yarım kalan hayalini gerçekleştirdi, yoksul ve kimsesiz çocuklara yardım etti.
Ankara Polatlılı Komiser Yardımcısı Seher Yaşar, 15 Temmuz gecesi vatan uğruna hainlere karşı vücudunu siper etti. Kalkışma haberini duyar duymaz evinden çıkarak özel harekata koşan Seher Yaşar, FETÖ'cü hainlerin attığı bomba ile şehit düştü.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kızı Seher Yaşar'ın cep telefonu dahil hiç bir şeyinin ellerine geçmediğini belirten şehit annesi Dilek Yaşar, "Seher çok yardımsever biriydi. Çok fazla hayalleri vardı. FETÖ'cü hainler kızımı hem bizden hem de hayallerinden kopardı. Kızımdan geriye fotoğrafları ve bazı eşyaları kaldı. Yıllar sonra Seher'in ajandasını açıp okuduk. İçerisine yapacağı iyilikleri tek tek not almış. Seher özellikle çocuklara karşı çok hassastı." dedi.
Yaşar yaptığı açıklamada, "Bana polis olmadan önce, 'Anne göreve başladıktan sonra kimsesiz çocukları ziyaret edeceğim, ne istiyorlarsa alacağım demişti' ama ömrü yetmedi. Kızımın ajandasında yardım yapacağı çocukların ve ailelerin isimleri ve adresleri vardı. Sırayla onlara yardımlarda bulunacakmış. Biz bu ajandadaki notları okuyunca gözyaşlarımıza hakim olamadık. FETÖ, kızımın hem hayatını hem de hayallerini çaldı. Ajandada yazan aileler ile çocuklara tek tek ulaşarak o yardımları ve hediyeleri onun adına ulaştırdık. Çok şükür o ajandayı okuyup, kızımın hayalini biz gerçekleştirdik. Ne mutlu ki melek gibi bir kızım olduğu için, ne mutlu ki şehit annesi olduğum için" diye konuştu.
DOĞUM GÜNÜNDEN İKİ GÜN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ
Polislik mesleğine Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Komiser Yardımcısı olarak başlayan Seher Yaşar doğum gününden iki gün sonra şehit düştü.
Kalkışma haberinin duyulmasının ardından kızını telefonla aradığını belirten baba Veysel Yaşar, "Seher'i telefonla aradığımda ilk bomba düşmüştü. Seher bana, "Baba burası çok karışık, daha sonra görüşelim inşaallah' dedi. Bu görüşmenin ardından sanırım atılan ikinci bombayla kızım da şehit düştü. Bir daha kendisine ulaşamadık. 15 Temmuz'dan iki gün önce kızımın doğum gününü kutlamıştık" dedi.
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