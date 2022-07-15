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Sakarya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı 8 kişi yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Sakarya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı 8 kişi yaralandı

Sakarya’da caddede bir otomobil sürücüsünün sola dönüş yapmak istemesiyle karşı yönden gelen minibüs çarpıştı. Feci kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavisi için hastaneye kaldırdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan kaza, öğle saatlerinde Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi.30 yaşındaki Ömer Canpolat'ın caddede sola dönüş yapmak istediği 34 CJY 924 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Halil Gönder yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı tur minibüsü çarptı.

Kazada sürücüler Ömer Canpolat ile Halil Gönder ve araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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