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15 Temmuz teması tarihi Sultan Selim Camii'ne yansıtıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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15 Temmuz teması tarihi Sultan Selim Camii’ne yansıtıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Konya Devlet Tiyatrosu tarafından ‘Gobo’ tekniğini kullanılarak ‘Türkiye Aşkına’ temasını tarihi Sultan Selim Camii’ne yansıttılar.

Konya Devlet Tiyatrosu, 'Gobo' tekniğini kullanılarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Türkiye Aşkına' teması ve 15 Temmuz logosunu tarihi Sultan Selim Camii'ne yansıttı.

Dün akşam başlayan gösteri 16 Temmuz sabahına kadar akşamları devam edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz sergisi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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