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Son dakika: Gazi Meclis'te 15 Temmuz Anma Töreni! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika: Gazi Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programına katıldı. TBMM Başkanı Şentop törende önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop törende önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.

"TÜRKİYE, HAİN TERTİBİ BOŞA ÇIKARMIŞTIR"

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, bu hain tertibi boşa çıkarmıştır. Terör meselesinde özellikle son 6 yılda hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesindeki kararlı mücadeleler sonuçlarını vermiştir. Terörü bir diplomasi aracı olarak kullanmak isteyenlerin, aynı zamanda FETÖ'nün de açık ve gizli hamisi olduğu PKK/YPG - FETÖ'yü aparatlar olarak kullandığı bugün çok daha net olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazi Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni GAZİ MECLİS'TE 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ

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