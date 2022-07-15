Son dakika: Gazi Meclis’te 15 Temmuz Anma Töreni! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

"TÜRKİYE, HAİN TERTİBİ BOŞA ÇIKARMIŞTIR"

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, bu hain tertibi boşa çıkarmıştır. Terör meselesinde özellikle son 6 yılda hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesindeki kararlı mücadeleler sonuçlarını vermiştir. Terörü bir diplomasi aracı olarak kullanmak isteyenlerin, aynı zamanda FETÖ'nün de açık ve gizli hamisi olduğu PKK/YPG - FETÖ'yü aparatlar olarak kullandığı bugün çok daha net olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.