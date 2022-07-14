Zonguldak’ta 6 yıldır aranıyor! Bayramı buruk geçiren annenin sözleri yürek yaktı

Kızının mezarı olmasını isteyen Yeter Koçaklı, "6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiçbir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Ne ölüsü ne dirisi. Davaya da beraat vermişler. Kızımın ölüsü dirisi bulanmadan beraat vermişler. Kızımın ölüsünü dirisini bulmayı istiyorum. 6 senedir hasretlikten ölüyoruz. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumu çok özledim. Bir mezarını olsun bileyim çocuğumun. Mezarına gidip dua etmek istiyorum. Görenler, bilenler bana söylesin. Veya karakola gidip haber versin. Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım, kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler, bilenler bana ulaşsın. Karakola gitsin" diye konuştu.

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