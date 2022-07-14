Zonguldak’ta 6 yıldır aranıyor! Bayramı buruk geçiren annenin sözleri yürek yaktı
Zonguldak’ta 6 yıl önce evinden internet kafeye gidiyorum diye çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’dan bir iz bulanamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, "Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım, kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın" dedi.
Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan, kayboluşunun üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bir daha haber alınamadı.
Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.
Kurban Bayramı'nı buruk geçiren acılı anne, "Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım, kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın" dedi.
Kızının mezarı olmasını isteyen Yeter Koçaklı, "6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiçbir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Ne ölüsü ne dirisi. Davaya da beraat vermişler. Kızımın ölüsü dirisi bulanmadan beraat vermişler. Kızımın ölüsünü dirisini bulmayı istiyorum. 6 senedir hasretlikten ölüyoruz. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumu çok özledim. Bir mezarını olsun bileyim çocuğumun. Mezarına gidip dua etmek istiyorum. Görenler, bilenler bana söylesin. Veya karakola gidip haber versin. Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım, kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler, bilenler bana ulaşsın. Karakola gitsin" diye konuştu.
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