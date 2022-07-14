Bursa’da şoke eden olay! Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı
YAŞAM DHA
Bursa’da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı minibüs, takip sonucu durduruldu. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B. gözaltına alınırken, minibüsün çalıntı olduğu tespit edildi. Araçta bulunan diğer şahıs ise kaçtı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Polis ekipleri, meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede stabilize yola giren minibüsü durdurup sürücü E.B.'yi gözaltına aldı. Sürücünün yanındaki kişi ise kaçtı.
Polis, 16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldüğünü ve araçta bulunduğunu belirledi.
Polis, yaptığı sorgulamada minibüsün Gemlik ilçesinden çalındığını tespit etti.
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