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Bursa’da şoke eden olay! Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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Bursa’da şoke eden olay! Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı

Bursa’da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı minibüs, takip sonucu durduruldu. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B. gözaltına alınırken, minibüsün çalıntı olduğu tespit edildi. Araçta bulunan diğer şahıs ise kaçtı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğle saatlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu plakasız minibüse 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü, ihtarına uymayıp kaçtı.

Polis ekipleri, meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede stabilize yola giren minibüsü durdurup sürücü E.B.'yi gözaltına aldı. Sürücünün yanındaki kişi ise kaçtı.

Polis, 16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldüğünü ve araçta bulunduğunu belirledi.

Polis, yaptığı sorgulamada minibüsün Gemlik ilçesinden çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan E.B. emniyete götürüldü, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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