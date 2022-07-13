THY’nin acı kaybı: Usta pilot vefat etti

Çelebi'nin vefatını sosyal medya hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden Kaptan Pilot Atilla Çelebi'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı. THY GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV ALMIŞTI Türk Hava Kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra çeşitli hava yolu şirketlerinde ve THY'de pilotluk yapan Atilla Çelebi, 1994-1997 yılları arasında THY Genel Müdürü olarak görev almıştı. ZİNCİRLİKUYU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK Çelebi'nin cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. THY BÜYÜYOR: TOPLAMDA 20 ADET THY'NİN HAZİRAN RAKAMLARI AÇIKLANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN