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THY'nin acı kaybı: Usta pilot vefat etti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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THY’nin acı kaybı: Usta pilot vefat etti

Türk Hava Yollarında (THY) genel müdürlük görevi de yapan Kaptan Pilot Atilla Çelebi, 92 yaşında vefat etti. Çelebi, Türk Hava Kuvvetlerinde de görev yapmıştı.

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