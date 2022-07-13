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Yenisahara'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Yenisahara’da İETT otobüsü alevlere teslim oldu! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Ataşehir D100 karayolu Kartal mevkinde İETT otobüsü bir anda alev aldı. Ateş topuna dönen otobüs trafiği durma noktasına getirdi. Olay yerine itfatiye ve polis sevkedildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsü alev alev yandı.

Ataşehir D-100 Karayolu Kartal mevkinde İETT otobüsü bir anda alev aldı.

Ateş topuna dönen İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine itfatiye ve polis ekibi sevkedildi.

Yenisahara’da İETT otobüsü yandı YENİSAHARA'DA İETT OTOBÜSÜ YANDI

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