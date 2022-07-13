Yenisahara'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu! O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
YAŞAM ahaber.com.tr
Ataşehir D100 karayolu Kartal mevkinde İETT otobüsü bir anda alev aldı. Ateş topuna dönen otobüs trafiği durma noktasına getirdi. Olay yerine itfatiye ve polis sevkedildi.
Ataşehir D-100 Karayolu Kartal mevkinde İETT otobüsü bir anda alev aldı.
Ateş topuna dönen İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay yerine itfatiye ve polis ekibi sevkedildi.
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