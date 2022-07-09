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THY büyüyor: Anadolujet'in ilk A321neo tipi uçağı filoya eklendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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THY büyüyor: Anadolujet’in ilk A321neo tipi uçağı filoya eklendi

Türk Hava Yolları'nın (THY) büyüyen markası AnadoluJet, yeni nesil uçaklarıyla filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak AnadoluJet’te filoya giren TC-LUJ kuyruk kodlu Airbus 321neo tipi uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman Havalimanı'na ilk uçuşunu TK7370 sefer sayısıyla gerçekleştirdi. Diğer yandan AnadoluJet; 2022 yılı sonu itibarıyla toplamda 20 adet yeni nesil uçağı filosunda katmış olacak.

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