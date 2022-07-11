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Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade ‘Ya kendini öldür ya namusunu temizle’

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade ‘Ya kendini öldür ya namusunu temizle’

Şanlıurfa'da geçen gün gerçekleşen dehşette Fatma Yiğit yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında peş peşe ateş ederek öldürmüştü. Görüntüleri ortaya çıkan tüyler ürperten cinayetin akabinde kadın gözaltına alınarak tutuklandı. Bugün ifadesi ortaya çıkan Yiğit'in sözleri kan dondurdu. Yiğit'in savcılık ifadesinde, "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evli ve 3 çocuk sahibi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında silahla vurarak katletti. Yiğit'in savcılık ifadesinde, "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" dediği ortaya çıktı. Olay esnasında silahla öldürdüğü Demir'in başında beklerken cep telefonu ile kaydedilen Yiğit, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNDEN KAÇIP BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği tabancayla Ferhat Demir'e ateş açtı.

FECİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"NAMUSUNU TEMİZLE"

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yiğit'in savcılık ifadesinde, pişman olmadığını ve namusunu temizlediğini söyledi öğrenildi. Yiğit, "Ailemin evine gittim. Babam bana 'ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir'i aradım Suruç'a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan tabancayı aldım dışarıda Ferhat Demir'i cadde üzerinde bekledim. Ferhat benimle konuştuğu sırada yanımda getirdiğim tabancayla kendisine ateş açtım. Daha sonra polisi bekledim. Öldürdüğüm için de pişman değilim. Namusumu temizledim'' dedi.

TUTUKLANDI

Fatma Yiğit ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘Ya kendini öldür ya namusunu temizle’ 'YA KENDİNİ ÖLDÜR YA NAMUSUNU TEMİZLE'

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