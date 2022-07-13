Van'da içinde işçilerin olduğu minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Van’ın Çatak ilçesinde ot biçmeye giden işçilerin içinde olduğu minibüs, takla atarak devrildi. Kazada iki şahıs hayatını kaybetti, 8 şahıs yaralandı. Yaralılar Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, sabah sularında Van'ın Çatak ilçesinin Elmacı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni T., yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, takla atarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerine geldiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 13 Temmuz İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- 15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman çalışacak?
- Açık lise sınavları online mı? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi...
- KYK borcu silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı son dakika açıkladı! KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma gelecek mi?
- 4C, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yükseltecek formül! Bu hususlara dikkat ederek maaşınızı artırabilirsiniz! Şartlar açıklandı
- LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih ne zaman bitiyor? Tercih sonuçları için tarih açıklaması
- YKS sonuçları için nefesler tutuldu! 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları erken mi açıklanacak?
- TOKİ'den 24 ilde 3.151 konut! 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut başvuruları ne zaman? İl il konut fiyatları ve başvuru şartları
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?
- PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülü ve özellikleri nelerdir?
- Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi? 13 Temmuz Çarşamba otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?