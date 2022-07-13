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Van'da içinde işçilerin olduğu minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Van’da içinde işçilerin olduğu minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde ot biçmeye giden işçilerin içinde olduğu minibüs, takla atarak devrildi. Kazada iki şahıs hayatını kaybetti, 8 şahıs yaralandı. Yaralılar Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah sularında Van'ın Çatak ilçesinin Elmacı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni T., yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, takla atarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerine geldiği kazada Eyüp Tüci ve Ömer Tutal hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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