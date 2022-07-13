Şanlıurfa’da kan donduran olay! Yasak aşk cinayetindeki detay şoke etti
Şanlıurfa Suruç'ta geçen gün yaşanan kan donduran cinayette Fatma Yiğit, yasak aşkı Ferhat Demir'i sokak ortasında kurşuna dizdi. Koca Ferhat Demir hayatını kaybetti. Tutuklanan Yiğit ise 'Namusumu temizledim pişman değilim" dedi. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren Fatma Yiğit tutuklandı.
TÜRKİYE YASAK AŞK CİNAYETİNİ KONUŞUYOR
Sabah'ın haberine göre cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre öldürülen Demir bir süre önce sosyal medyada tanıştığı 3 çocuk annesi Yiğit'le birlikte olmak istedi.Genç kadın önce evli olduğunu, bu ilişkinin mümkün olmadığını söyledi.Bunun üzerine akıl almaz bir plan yapan Demir, sosyal medyada sahte hesap açıp, kendisini kadın gibi tanıtıp Fatma Yiğit'in kocasıyla mesajlaştı.
"BAK KOCAN SENİ ALDATIYOR"
Daha sonra Fatma Yiğit'e "Bak kocan seni aldatıyor, kadınlarla mesajlaşıyor" dedi.Aldatıldığını düşünen kadın da, iddiaya göre Ferhat Demir ile aşk yaşamaya başladı.Cinayetten sonra tutuklanan Fatma Yiğit'in ifadesinde pişman olmadığını söylediği ve "Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.
"NAMUSUNU TEMİZLE"
Yiğit'in "Ailemin evine gittim.Babam bana 'Ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de bana fotoğraflarımla şantaj yapan Ferhat Demir'i arayıp Suruç'a gelmesini istedim. Ferhat benimle konuştuğu sırada yanımda getirdiğim tüfekle ateş açtım. Daha sonra polisi bekledim" dediği ifade edildi.
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