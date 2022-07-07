Son dakika: Kurban Bayramı öncesi cezaevleri için açık görüş kararı! Adalet Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.