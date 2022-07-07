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Son dakika: Kurban Bayramı öncesi cezaevleri için açık görüş kararı! Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: Kurban Bayramı öncesi cezaevleri için açık görüş kararı! Adalet Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıklara gönderilen genelgeye göre cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılabilecek.

Bozdağ, Cumhuriyet başsavcılıklarına Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre bayram dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler, 11-15 Temmuz'da yapılacak.

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

Bayramda açık görüş izni! BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ İZNİ!

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