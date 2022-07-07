İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Sarıya boyadıkları çakmağı altın diye sattılar

İstanbul Silivri'de 25 Haziran Cumartesi günü 44 yaşındaki Ebubekir B., 3 kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Ebubekir B. şikayetinde "Adres sorma bahanesiyle yanıma yaklaştılar. Sohbet sırasında parayı ihtiyaçları olduğunu aslında çok daha değerli olan altın çakmağı satmak istediklerini söylediler. 8 bin liraya anlaştık. Parayı ödeyip çakmağı aldım. Ancak çakmağı bir kuyumcuya götürdüğümde sarı renge boyanmış metal olduğunu öğrendim" dedi.