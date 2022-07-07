İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Sarıya boyadıkları çakmağı altın diye sattılar
İstanbul’da 3 kişi adres sorma bahanesiyle yaklaştıkları adama 10 liralık çakmağı, sarı renge boyayarak altın diye tam 8 bin liraya sattılar. Benzer suçlardan kayıtları olduğu anlaşılan şüpheliler tutuklandı.
İstanbul Silivri'de 25 Haziran Cumartesi günü 44 yaşındaki Ebubekir B., 3 kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Ebubekir B. şikayetinde "Adres sorma bahanesiyle yanıma yaklaştılar. Sohbet sırasında parayı ihtiyaçları olduğunu aslında çok daha değerli olan altın çakmağı satmak istediklerini söylediler. 8 bin liraya anlaştık. Parayı ödeyip çakmağı aldım. Ancak çakmağı bir kuyumcuya götürdüğümde sarı renge boyanmış metal olduğunu öğrendim" dedi.
AZILI SUÇLU ÇIKTILAR
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler 50 yaşındaki Mustafa P., 52 yaşındaki Süleyman A. Ve 42 yaşındaki Kemal K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Mustafa P.'nin 29, Süleyman A.'nın 12, Kemal K.'nin ise 34 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen altın görünümdeki çakmakların ise 10-15 lira değerinde basit metal çakmaklar olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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