Gaziantep'te köpeklerin saldırdığı yaşlı adam 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep'e bağlı Nurdağı ilçesinde, 9 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yoğun bakımda verdiği 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 9 Mayıs'ta, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Akşam saatlerinde oğullarını ziyarete gitmek için evden çıkan Hatice-Mustafa Topal çifti, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
ÇEVREDEKİLER SAYESİNDE KURTULDULAR
Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan çift, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi.
ENFEKSİYON ŞİKAYETİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI
Mustafa Topal, enfeksiyon şikayetiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
54 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Topal, sabah saatlerinde, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 6 çocuk babası Mustafa Topal'ın cenazesi, Altınova Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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