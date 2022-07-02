Aksaray’da kurbanlık hırsızları! 8 büyükbaş çalan hırsızlar tutuklandı

Şerafettin Yen, olay günü rahatsızlanıp Ortaköy ilçesine gittiğini belirterek, "Tedavim sonrası gelip evime yattım. Sabah hayvanlara yem atmak için çıktığımda mandıranın önünde 3 tane hayvanın dışarıda dolaştığını ve mandıranın kapısını kırık olduğu görünce durum jandarmaya bildirdim. Jandarma ekipleri hayvanlarımı çalan 3 kişiyi yakaladı. Hayvanları çalan kişinin ise sürekli hayvan alım satımı yaptığım Ramazan Coşkun olduğunu görünce şok geçirdim. 8 tane hayvanın değeri ortalama 200 bin liraydı. Şüpheliler yakalandı ama hala 8 tane hayvanım bulunmadı. Bütün emeklerim gitti, içim yanıyor. Bulunması istiyorum" dedi.

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