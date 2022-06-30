Ağrı'da 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin köpeklerin saldırısı sonucu öldü
DÜNYA DHA
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin ile 5 yaşındaki ablası Nehir Aktekin yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Asaf, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Üzücü olay, 14 Haziran'da Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde meydana geldi.
Sabah saatlerinde evlerinin önünde oynayan Nehir Akdilek, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Nehir, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bu kez kardeşi Ali Asaf'a öğle saatlerinde aynı yerde köpekler saldırdı.
Çevredekilerin kurtardığı Ali Asaf, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Burada 15 gün tedavi gören Ali Asaf, yaşam savaşını kaybetti.
ABLASININ DURUMU İYİ
Ali Asaf, Akdilek köyünde toprağa verilirken, ablasının tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi.
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