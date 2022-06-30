Ağrı’da 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin köpeklerin saldırısı sonucu öldü

Nehir, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bu kez kardeşi Ali Asaf'a öğle saatlerinde aynı yerde köpekler saldırdı.

Çevredekilerin kurtardığı Ali Asaf, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Burada 15 gün tedavi gören Ali Asaf, yaşam savaşını kaybetti.

ABLASININ DURUMU İYİ

Ali Asaf, Akdilek köyünde toprağa verilirken, ablasının tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi.