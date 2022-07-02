Sıcaklıklar yükseliyor! Bazı iller 40 dereceyi görecek! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük hava tahmin haritaları güncellendi. Yayınlanan haritalara göre yurt genelinde çok sayıda ilde sıcaklıkların yükselişe geçeceği ve bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi göreceği kaydedildi. Diğer yandan Karadeniz bölgesi için şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporlarında yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceği ve çok sayıda ilde termometrelerin 30 derecenin üstünü göstereceği belirtildi.
Bazı illerde önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak.
Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar ve turistler denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, nem oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü.
Sıcaklığın yüksek olmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgarın; 02.07.2022 Cumartesi günü İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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