Sıcaklıklar yükseliyor! Bazı iller 40 dereceyi görecek! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın; 02.07.2022 Cumartesi günü İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.