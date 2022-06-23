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Haberler Galeri Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

'Sessiz Gemiler', 'Hayat Bilgisi' ile 'Seksenler' gibi dizilerde oynayan ve aynı zamanda şarkıcılık da yapan Zeynep Doruk, talihsiz bir olay meydana geldi. Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk'a köpekler saldırdı. Zeynep Doruk, yaralanmış yüzünün resmini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin son hali sevenlerini hüzünlendirdi.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 17:25
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Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

Senelerdir Türkiye'nin en kritik solistleri olan Ajda Pekkan ile Sertap Erener'e vokal yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk'tan üzen haber geldi.

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Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

Rol aldığı 'Hayat Bilgisi', 'Sessiz Gemiler' ve 'Seksenler' gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Doruk, kabusu yaşadı. Zeynep Doruk köpeklerin saldırısına uğradı.

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Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

KÖPEKLER SALDIRDI

Güzel şarkıcı Zeynep Doruk, sahne almak için Bodrum'a gitti. Ünlü isim köpeklerin saldırısına uğradı.

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Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

"GÖZÜMÜ KAYBETMEDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"

Doruk, "Otelin önünde köpek saldırısına uğradım. Bu, yüzümün saatler süren operasyon sonrası düzelmiş hali... Gözümü kaybetmediğim için şanslıyım" yazdı.

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Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

"SUÇLU OLAN KÖPEK DEĞİL, İNSANLARDIR"

Köpeğe kızmadığını ve hayvanlara olan sevgisinin hiç azalmayacağını dile getiren Doruk, "O köpeği bu hale getiren insanlardı. Kim bilir ne travmalar yaşadı? Dövüldü, eziyet edildi, bunu yapabilecek bir yaratığa dönüştü. Biz insanlar doğayı katlediyoruz. Hayvanlara kötü davranıyoruz. Onlara yaşayacak yer bırakmadık. Suçlu olan köpek değil, insanlardır." dedi.