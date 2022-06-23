23 Haziran 2022, Perşembe
Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi
'Sessiz Gemiler', 'Hayat Bilgisi' ile 'Seksenler' gibi dizilerde oynayan ve aynı zamanda şarkıcılık da yapan Zeynep Doruk, talihsiz bir olay meydana geldi. Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk'a köpekler saldırdı. Zeynep Doruk, yaralanmış yüzünün resmini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin son hali sevenlerini hüzünlendirdi.
Giriş Tarihi: 23.06.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 17:25
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17