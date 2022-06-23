Şarkıcı ve oyuncu Zeynep Doruk dehşeti yaşadı! Köpekler saldırdı: Yüzü tanınmaz hale geldi

"SUÇLU OLAN KÖPEK DEĞİL, İNSANLARDIR"

Köpeğe kızmadığını ve hayvanlara olan sevgisinin hiç azalmayacağını dile getiren Doruk, "O köpeği bu hale getiren insanlardı. Kim bilir ne travmalar yaşadı? Dövüldü, eziyet edildi, bunu yapabilecek bir yaratığa dönüştü. Biz insanlar doğayı katlediyoruz. Hayvanlara kötü davranıyoruz. Onlara yaşayacak yer bırakmadık. Suçlu olan köpek değil, insanlardır." dedi.