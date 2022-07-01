Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Sevil Kutlu’nun ölümünde korkunç detaylar

AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki, bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun annesi ve eski eşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

Gelinlerinin çelişkili konuştuğuna dikkat çeken Nazire Kutlu, "Hayriye, kardeşim öldükten sonra hemen evlenmek için uğraştı. Televizyondaki alt yazıdan Kahramanmaraş'ta birini bulup onunla evlenmeye çalıştı. Sonra Kayseri'den bulduğu başka bir kişiyle bir araya geldi. Üç çocuğu vardı onlarla ilgilenmedi" diye konuştu. Hala Nazire Kutlu, yeğeninin ortaya çıkması halinde onunla kendisinin ilgileneceğini belirtmişti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Sevil Kutlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Yakup K. çelişkili ifadeler kullanmıştı. Sevgililik iddiasını kabul etmeyen Yakup K., Sevil Kutlu'nun Japonya'ya gitmiş olabileceğini söylemesi soru işaretlerine neden olmuştu.