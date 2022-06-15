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Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

Kayseri'de iki yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, emniyette cinayeti itiraf etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, vadide yaptıkları aramada insana ait olduğu değerlendiren onlarca kemik parçası buldu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 16:36
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Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K.'yi gözaltına aldı.

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Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

Yusuf K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

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Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

60 POLİS ALANI DİDİK DİDİK ARADI

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

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Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

VADİ ŞÜPHELİNİN AİLESİNİN YAZLIK EVİNE YAKIN

Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yusuf K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti.