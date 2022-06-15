15 Haziran 2022, Çarşamba
Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış
Kayseri'de iki yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, emniyette cinayeti itiraf etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, vadide yaptıkları aramada insana ait olduğu değerlendiren onlarca kemik parçası buldu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 16:36
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