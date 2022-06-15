Kayseri’de vahşet! Öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini tekrar çıkartıp hayvanlara yem olarak bırakmış

Kayseri'de iki yıldır kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şahıs, emniyette cinayeti itiraf etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, vadide yaptıkları aramada insana ait olduğu değerlendiren onlarca kemik parçası buldu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...