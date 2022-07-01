Ümraniye’de gözü dönen şahıs taksi durağını karıştırdı: Çay döktü, kafa attı
YAŞAM İHA
İstanbul Ümraniye’deki bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın, taksi olmadığı sebebiyle durak çalışanlarına saldırmaya başladı. Yaşanan hadisede kadının, durak çalışanı sürücüye sıcak çay dökerek kafa attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
"TAKSİ YOK" YANITINI DUYUNCA GÖZÜ DÖNDÜ
İddiaya göre, şehir dışından İstanbul'a gelen kadın şahıs, terminal içerisinde bulunan taksi durağına gelerek taksiye binmek istedi.
PERSONELE SALDRIMAYA BAŞLADI
O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı.
Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan kadın şahsın geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.
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