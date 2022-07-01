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Ümraniye’de gözü dönen şahıs taksi durağını karıştırdı: Çay döktü, kafa attı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Ümraniye’de gözü dönen şahıs taksi durağını karıştırdı: Çay döktü, kafa attı

İstanbul Ümraniye’deki bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın, taksi olmadığı sebebiyle durak çalışanlarına saldırmaya başladı. Yaşanan hadisede kadının, durak çalışanı sürücüye sıcak çay dökerek kafa attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen hafta İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir otobüs terminalinde yaşandı.

"TAKSİ YOK" YANITINI DUYUNCA GÖZÜ DÖNDÜ

İddiaya göre, şehir dışından İstanbul'a gelen kadın şahıs, terminal içerisinde bulunan taksi durağına gelerek taksiye binmek istedi.

PERSONELE SALDRIMAYA BAŞLADI

O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı.

Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kadın şahsın geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.

Durakta taksi olmadığını duyan şahsın gözü döndü DURAKTA TAKSİ OLMADIĞINI DUYAN ŞAHSIN GÖZÜ DÖNDÜ

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