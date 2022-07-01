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Müküs Çayı'na düşen kayıp hemşireyi arama çalışmaları kara, hava ve suda sürüyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Müküs Çayı’na düşen kayıp hemşireyi arama çalışmaları kara, hava ve suda sürüyor

Siirt Pervari’de 21 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ekipler hemşireyi hava, kara ve suda arıyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi etrafında 21 gün önce piknik yaptıkları esnada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar devam ediyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor.

ÇALIŞMALAR 21'İNCİ GÜNÜNDE

21'inci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi Şelale mevkiinde hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

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