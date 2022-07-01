Müküs Çayı’na düşen kayıp hemşireyi arama çalışmaları kara, hava ve suda sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi etrafında 21 gün önce piknik yaptıkları esnada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar devam ediyor.