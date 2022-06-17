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Müge Anlı'daki Sevil Kutlu cinayetinde 3 tutuklama...

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Giriş: 17.06.2022 13:33
Güncelleme:17.06.2022 13:33
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Sevil Kutlu olayında flaş gelişme yaşandı. Programda edinilen bilgilerin ışığında yapılan soruşturmada 24 yaşındaki bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski sevgili Yakup K., Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak bir vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. Vahşi cinayetle ilgili flaş gelişme yaşandı...
Müge Anlı’daki Sevil Kutlu cinayetinde 3 tutuklama...
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