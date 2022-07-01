Müge Anlı’da ailesi isyan etmişti! Sezen Ünlü davasında gerekçeli karar | Mahkeme indirimi hakkaniyetli bulmadı

Sanığın eylemine haklılık ve meşruluk kazandırma ve "haksız tahrik" indiriminden yararlanma gayretinde olduğu, bunun için de "maktulün kendisine aşağılayıcı sözler sarf ettiğini, çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini" ileri sürdüğü aktarılan kararda bu iddiaların doğru çıkmadığına dikkat çekildi.