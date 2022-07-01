İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler! Metrobüs beklerken tır geldi

Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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