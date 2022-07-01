İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler! Metrobüs beklerken tır geldi
YAŞAM İHA
İstanbul’da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi.
Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu.
O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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