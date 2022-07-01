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İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler! Metrobüs beklerken tır geldi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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İstanbul’da şaşkına çeviren görüntüler! Metrobüs beklerken tır geldi

İstanbul’da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Üsküdar'da yaşanan olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi.

Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu.

O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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