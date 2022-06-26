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Antalya’da havada panik anları! Tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte sürüklendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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Antalya’da havada panik anları! Tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı paraşütün ipinin kopması sonucu boşalan paraşüt havada sürüklendi. Korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paraşüt yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı. Hafif yaralanan tatilci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da geçtiğimiz hafta da Serik ilçesi Belek tatil bölgesinde teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber olmuştu.

Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirilmişti.

Olay Manavgat ilçesine bağlı tatil bölgesi Side Mahallesinde yaşandı.

Tekneye bağlı olan bir kişinin bulunduğu paraşütün ipi bir anda koptu.

Paraşütün askıda kalması ve savrulmaya başlamasıyla kısa süreli panik yaşandı.

Paraşüt ipin koptuğu bölgeden yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı. Paraşütte bulunan ve ismi öğrenilemeyen tatilci olayı hafif yaralı olarak atlatırken ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kopan teller zeytin bahçesindeki kuru otları tutuşturdu. Yanan bölge itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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