Balayı dönüşü korkunç kaza! 1 hafta önce evlenen çift yan yana toprağa verildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan korkunç kazada balayından dönen Hüseyin Etçi - Miray Sane Etçi çiftinin otomobili kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden çift Sinop'ta son yolculuklarına uğurlandı. İşte detaylar...
Hüseyin Etçi (35) ve eşi Miray Sare Etçi'nin (28) cenazeleri yakınları tarafından Tosya Devlet Hastanesi morgundan alınarak Boyabat ilçesine getirildi. Cenazeler, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Bu arada çiftin yakınlarının cenazede güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.
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