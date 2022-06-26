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Balayı dönüşü korkunç kaza! 1 hafta önce evlenen çift yan yana toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2022
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Balayı dönüşü korkunç kaza! 1 hafta önce evlenen çift yan yana toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan korkunç kazada balayından dönen Hüseyin Etçi - Miray Sane Etçi çiftinin otomobili kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden çift Sinop'ta son yolculuklarına uğurlandı. İşte detaylar...

Balayı dönüşünde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çift, Sinop'ta toprağa verildi.

Hüseyin Etçi (35) ve eşi Miray Sare Etçi'nin (28) cenazeleri yakınları tarafından Tosya Devlet Hastanesi morgundan alınarak Boyabat ilçesine getirildi. Cenazeler, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Bu arada çiftin yakınlarının cenazede güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki, 8 gün önce evlendikleri ve balayından döndükleri öğrenilen Hüseyin ve Miray Sare Etçi çifti hayatını kaybetmişti. Kazada 16 kişi de yaralanmıştı.

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