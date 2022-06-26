Balayı dönüşü korkunç kaza! 1 hafta önce evlenen çift yan yana toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki, 8 gün önce evlendikleri ve balayından döndükleri öğrenilen Hüseyin ve Miray Sare Etçi çifti hayatını kaybetmişti. Kazada 16 kişi de yaralanmıştı.

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