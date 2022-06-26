Meteoroloji 5 günlük yeni hava durumu raporunu yayınladı! AFAD 3 il için teyakkuza geçti | Sel, su baskını, heyelan uyarısı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.