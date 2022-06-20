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Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: İstanbul’da korkunç olay! Avcılar’da trafik ışıklarında cinayet

İstanbul Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralayan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti.

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