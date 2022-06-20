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Son dakika: Sultanbeyli’den kahreden haber: Boğazına kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Sultanbeyli’den kahreden haber: Boğazına kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed öldü

Son dakika haberine göre İstanbul Sultanbeyli’de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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