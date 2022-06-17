Kadir Gecesi’ndeki skandal fotoğrafa iddianame! İstenen ceza belli oldu

MİZAH AMAÇLI YAPTIĞINI SAVUNDU

Soruşturma kapsamında Pegasus çalışanı Onur T. hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli ve arkadaşlarının bir mekanda eğlenirken ellerindeki alkol dolu bardaklarla çektikleri fotoğrafı 27 Nisan tarihinde sosyal medyada paylaştığı aktarıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde suça konu paylaşımı kendisinin yaptığını, arkadaşının doğum gününü kutlamak için toplandıklarını, paylaşımı sadece arkadaşlarının gördüğünü, mizah amaçlı olduğunu ve islam dinini ya da Kadir Gecesini aşağılamak amaçlı olmadığını söylediği belirtildi.

'DİNİ DEĞERLER' KAVRAMI

Dini değerler kavramına değinilen iddianamede kavramın değer verilen her türlü inancı içerdiğinin altı çizildi. Dini değerlerin aşağılanması ise aşağılama fiilinin insanların barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duyguyu zedelemesi veya bu ihtimalin somut şekilde konması şeklinde ifade edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini vurgulandı.