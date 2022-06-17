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Bayburt’ta bir garip olay! Markete giren 2 inek kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Bayburt’ta bir garip olay! Markete giren 2 inek kamerada

Bayburt’ta sahiplerinden kaçan 2 inek, bir marketin içine girip, reyonların arasında gezdi. Market personelleri şaşkınlıklarının ardından inekleri dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bayburt'a kurbanlık için getirilen 2 inek, sahiplerinin elinden kaçtı.

MARKERE GİRİP REYON DOLAŞTILAR

Bir müddet insanların arasında dolaşan inekler, ardından da bir marketin açık kapısından içeri girdi.

İnekler bir süre market reyonları arasında dolaştı.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

Markette alışveriş yaparken karşılarında inekleri görenler şaşkınlık yaşadı.

İnekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

İneklerin markete girmesi ve içerde gezmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde arka arkaya yürüyen iki inek, marketin kapısından içeri girdiği ve reyonlar arasında dolaştığı görülüyor.

Markete giren inekler bakın ne yaptı MARKETE GİREN İNEKLER BAKIN NE YAPTI

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