Bayburt’ta bir garip olay! Markete giren 2 inek kamerada
YAŞAM DHA
Bayburt’ta sahiplerinden kaçan 2 inek, bir marketin içine girip, reyonların arasında gezdi. Market personelleri şaşkınlıklarının ardından inekleri dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Bayburt'a kurbanlık için getirilen 2 inek, sahiplerinin elinden kaçtı.
MARKERE GİRİP REYON DOLAŞTILAR
Bir müddet insanların arasında dolaşan inekler, ardından da bir marketin açık kapısından içeri girdi.
İnekler bir süre market reyonları arasında dolaştı.
GÖREN ŞAŞTI KALDI
Markette alışveriş yaparken karşılarında inekleri görenler şaşkınlık yaşadı.
İnekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.
O ANLAR KAMERADA
İneklerin markete girmesi ve içerde gezmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde arka arkaya yürüyen iki inek, marketin kapısından içeri girdiği ve reyonlar arasında dolaştığı görülüyor.
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